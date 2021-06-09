Темп вакцинации от КВИ снизился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темп вакцинации от коронавирусной инфекции снизился в Нур-Султане. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последний месяц снизился темп вакцинации, число привитых в мае на 46% ниже, чем в апреле. Однако, мы видим спрос и желание населения вакцинироваться. Отмечу, что массовая вакцинация проводится для населения только в тех прививочных кабинетах, которые соответствуют санитарным требованиям», - заявила Сархат Бейсенова в ходе брифинга столичного акимата.

По данным акимата, городскими поликлиниками города для доступности вакцинации населению дополнительно развернуто 9 прививочных пунктов.

В частности, на левом берегу в ТРЦ «Mega Silk Way», «Хан-Шатыр», «Керуен», «Азия Парк», «Сарыарка» и в комплексе «Абу-Даби Плаза». Также на правом берегу организованы прививочные пункты на территории двух торговых домов «Алем» и «Евразия-3», а также в ТЦ «Мечта», где соблюдены все санитарные нормы.

Напомним, по состоянию на 9 июня всего привито 9,4% всего населения города, или 111 683 человека двумя компонентами. Первым компонентом охвачено 169 632 человек, или 14,3 %.







