РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Темп вакцинации от КВИ снизился в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темп вакцинации от коронавирусной инфекции снизился в Нур-Султане. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последний месяц снизился темп вакцинации, число привитых в мае на 46% ниже, чем в апреле. Однако, мы видим спрос и желание населения вакцинироваться. Отмечу, что массовая вакцинация проводится для населения только в тех прививочных кабинетах, которые соответствуют санитарным требованиям», - заявила Сархат Бейсенова в ходе брифинга столичного акимата.

    По данным акимата, городскими поликлиниками города для доступности вакцинации населению дополнительно развернуто 9 прививочных пунктов.

    В частности, на левом берегу в ТРЦ «Mega Silk Way», «Хан-Шатыр», «Керуен», «Азия Парк», «Сарыарка» и в комплексе «Абу-Даби Плаза». Также на правом берегу организованы прививочные пункты на территории двух торговых домов «Алем» и «Евразия-3», а также в ТЦ «Мечта», где соблюдены все санитарные нормы.

    Напомним, по состоянию на 9 июня всего привито 9,4% всего населения города, или 111 683 человека двумя компонентами. Первым компонентом охвачено 169 632 человек, или 14,3 %.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:07
    Добровольную накопительную систему «Келешек» внедрят в Казахстане в 2024 году
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!