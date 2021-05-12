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    09:19, 12 Май 2021 | GMT +6

    Темп роста ВВП вышел в положительную зону - Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил о позитивных изменениях в сфере обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, восстанавливается внутренний спрос.

    «Наблюдается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Отмечаются значительный рост инвестиций в основной капитал в недобывающих отраслях экономики. В целом, наблюдаются качественные изменения структуры роста экономики», - заключил глава Миннацэкономики.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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