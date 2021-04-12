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    10:51, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Темп роста ВВП улучшился в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого квартала текущего года наблюдается улучшение макроэкономических показателей. Об этом заявили в Миннацэкономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр национальной экономики Асет Иргалиев, в реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 7,9%. Инвестиции в основной капитал без горной добычи возросли на 34%. Годовая инфляция замедлилась до 7%.

    «Большинство отраслей реального сектора показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,9%. В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе-феврале текущего года до минус 1,6% в январе-марте», - сообщил Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Отмечается ускорение темпов роста в отраслях обрабатывающей промышленности. Динамичный рост был зафиксирован в машиностроении на 21,8%, в том числе в автомобилестроении – на 20,7%.

    По данным ведомства, производство строительных материалов выросло на 30,1%, продукции химической промышленности – на 14,2%, пластмассовых изделий – на 22,3%, одежды – на 25,8%, мебели – на 19,2%, фармацевтики – на 9,1%. В обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на повышение. Рост составил 7,5%. 13 регионов показали положительный рост.


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