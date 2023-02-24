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Темп роста ВВП страны составил 5,6% в январе – Нацбанк

Автор:  
Арайлым Мұрат
24 Февраля 2023, 14:02
Темп роста ВВП страны составил 5,6% в январе – Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несмотря на значительный рост инфляции, потребительский спрос остается положительным. Об этом заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Темп роста реального ВВП Казахстана за январь текущего года составил 5,6% на фоне низкой базы прошлого года. Производство товаров выросло на 2,3%, сфера услуг – на 7,6%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, наилучшие показатели демонстрируют торговля информация и связь, а также строительство», - сказал на брифинге глава Нацбанка.

По его словам, потребительский спрос остается положительным, несмотря на значительный рост инфляции.

Также, как отметил Галымжан Пирматов, сохраняется тенденция роста торговли непродовольственными товарами, которая поддерживалась ростом потребительского кредитования, повышенными инфляционными ожиданиями. Это, в свою очередь, приводит к увеличению непродовольственного импорта.

«В январе рост инвестиций в основной капитал продолжился, ускорившись до 18,3% (г/г). В частности, в промышленности объем вложений вырос на 9,2%, в сельском хозяйстве – на 33,7%, в операциях с недвижимостью – на 33,7%, в транспорте и складировании – на 31,8%», - добавил он.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Инфляция  
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