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Темп прироста заболевания коронавирусом снизился в Алматинской области

2 Февраля 2022 12:03
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Темп прироста заболевания коронавирусом снизился в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 210 симптомных и 63 бессимптомных случая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, темп прироста коронавируса по области, при сравнении последних двух недель, снизился с 0,7% до 0,6%.

«По состоянию на 2 февраля 2022 года в Алматинской области зарегистрировано 65 913 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 50 045 случаев. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 3023,6. За последние сутки зарегистрировано 273 случая КВИ, из них 210 симптомных и 63 бессимптомных случаев. Из 273 случаев дети до 14 лет – 69 случаев, 35 случаев среди школьников, 1 случай среди студентов и 5 случаев среди учителей», - сообщили в ведомстве.

По области 151 935 человек прошли полный курс иммунизации. Из них 146 556 получили вакцины «QazCovid-in» и «Sinopharm Vero Cell», 5379 человек получили вакцину «Comirnaty» (Pfizer).

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7149 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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