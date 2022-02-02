Темп прироста заболевания коронавирусом снизился в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 273 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 210 симптомных и 63 бессимптомных случая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, темп прироста коронавируса по области, при сравнении последних двух недель, снизился с 0,7% до 0,6%.
«По состоянию на 2 февраля 2022 года в Алматинской области зарегистрировано 65 913 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 50 045 случаев. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 3023,6. За последние сутки зарегистрировано 273 случая КВИ, из них 210 симптомных и 63 бессимптомных случаев. Из 273 случаев дети до 14 лет – 69 случаев, 35 случаев среди школьников, 1 случай среди студентов и 5 случаев среди учителей», - сообщили в ведомстве.
По области 151 935 человек прошли полный курс иммунизации. Из них 146 556 получили вакцины «QazCovid-in» и «Sinopharm Vero Cell», 5379 человек получили вакцину «Comirnaty» (Pfizer).
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7149 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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