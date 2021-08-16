Темп прироста заболеваемости COVID-19 снизился в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Темп прироста заболеваемости коронавирусом по Алматинской области за последние две недели снизился. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 16 августа в области зарегистрировано 37 203 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 25 408. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тыс. населения составил 1740,6.

«Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился и остается на одном уровне - 0,9%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в районах: Алакольском - 1,4% (81 случай), Балхашском - 2,0% (77 случаев), Ескелдинском - 1,4% (92 случая), Каратальском - 1,2% (119 случаев), Кербулакском - 1,2% (60 случаев), Панфиловском -1,0% (160 случаев), Сарканском - 1,5% (52 случая), Кегенском - 2,3% (28 случаев). За последние сутки зарегистрировано 370 случаев КВИ, темп прироста - 1,0%, из них 326 симптомных и 44 бессимптомных случаев. Из 370 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 36 и 19 случаев среди школьников»,- сообщили в ДСЭК региона.

Заболеваемость коронавирусом в разрезе регионов области: Балхашский – 8, Енбекшиказахский - 15, Ескельдинский - 15, Жамбылский – 23, Илийский - 12, Карасайский - 22, Каратальский - 9, Кербулакский-7, Кегенский - 9, Коксуский - 9, Панфиловский – 17, Сарканский - 7, Талгарский – 36, Уйгурский районы – 10, г.Талдыкорган - 155, г.Текели - 16.

Так же, на сегодняшний день выписано 29 555 пациентов, за сутки из стационара выписано 50 пациентов, снято с домашней изоляции 215 человек. Всего находятся в инфекционном стационаре 617 человек, загруженность - 44,1%.

С начала года в Алматинскую область поступило 679 255 доз I компонента вакцины.

«Первым компонентом вакцинировано 618 034 человек, вторым - 482 437. Среди вакцинированных - государственные служащие (12 128), медицинские работники (23 536), педагоги (38 899), лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система ( 5270 ) и представители других сфер деятельности (529 680 человек)»,- добавили в ДСЭК региона.