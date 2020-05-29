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Темп прироста коронавируса в Казахстане колеблется в пределах 5% - Елжан Биртанов

29 Мая 2020 18:47
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Темп прироста коронавируса в Казахстане колеблется в пределах 5% - Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация с коронавирусной инфекцией находится в управляемом контроле со стороны Правительства РК. Об этом заявил министр здавохранения РК Елжан Биртанов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране зарегистрировано чуть свыше 10 тысяч случаев КВИ. Однако темп прироста ежедневный, он колеблется в пределах 5%, в ряде регионов у нас бывает превышение этих темпов, что говорит о каких-то вспышках, в том числе об организованных, но в ряде регионов ситуация стабильная», - сказал Елжан Биртанов.

«В целом по Казахстану ситуация управляемая, на протяжении последнего месяца мы видим стабильные темпы, не превышающие в среднем 5%. Это говорит о том, что ситуация с КВИ находится в управляемом контроле со стороны Правительства РК», - добавил Елжан Биртанов.



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Ключевые слова: Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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