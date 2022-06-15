15 Июня 2022 13:58

Темп потепления в Казахстане выше общемирового – Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Темп потепления в Казахстане выше общемирового. Об этом сообщил заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 40 лет в Казахстане темп роста среднегодовой температуры воздуха каждые 10 лет повышается на 0,32°С. Это намного выше нормы повышения температуры воздуха в мире. Мировой темп повышения на уровне 0,18°С. То есть, уровень глобального потепления в Казахстане очень высок. Кроме того, учащается жара в летний период. В сухих регионах увеличивается максимальная продолжительность периодов без дождей. По республике снижается количество морозных дней и ночей», – сказал С. Саиров.

Спикер также отметил, что в последние 35 лет в Казахстане участились различные гидрологические явления. В частности, уровень воды в Каспийском море в настоящее время понизился на 28,68 метра, площадь сократилась на 23 тыс. квадратных километров.

В целом, по словам С. Саирова, причиной экологических проблем в Казахстане является глобальное потепление и отсутствие заботы об окружающей среде.

