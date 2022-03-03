Темиржан Абдрахманов назначен председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета директоров Абдрахманов Темиржан Кайратович назначается на должность председателя правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг». Керейбаев Мухтар Жумагазинович освобожден от должности председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг». Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Темиржан Абдрахманов родился в 1987 году в г. Алматы.

Окончил Московский государственный институт международных отношений, Университет Нархоз, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности менеджера управления международных проектов и сотрудничества АО «НАК «Казатомпром».

В 2010-2015 гг. — работал на различных должностях в ТОО «АППАК» (Казатомпром), ЮКО.

В 2015-2017 гг. — директор департамента стратегического развития, маркетинга и инноваций АО «Волковгеология» (Казатомпром).

В 2017-2020 гг. — заместитель генерального директора АО «Самрук-Казына Контракт».

С июня 2020 года по настоящее время являлся заместителем генерального директора АО «Самрук-Казына Бизнес Сервис».

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