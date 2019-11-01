Темиртай Избастин назначен послом Казахстана в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Темиртай Избастин назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства Избастин Темиртай Рымтаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, говорится в сообщении на официальном сайте Президента РК.

Темиртай Рымтаевич Избастин родился 10 сентября 1957 года в поселке Баянаул Павлодарской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт (1980 г.), Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности «Юриспруденция» (2008 г.), Международные дипломатические курсы в Дипломатической Академии МИД России (1999 г.). Имеет ученую степень доктора (PhD) Софийского университета в Болгарии (2015 г.).

В системе МИД РК - с 1994 года, работал в посольствах Казахстана в Венгрии и Китае. С 1997 по 2001 годы - консул РК в г. Дюссельдорф-Мейрбуше (ФРГ). В 2002 году назначен консулом, а затем советником Посольства РК в Австрии.

С 2005 по 2009 годы занимал должности начальника управления, заместителя директора, а также исполнял обязанности директора Департамента консульской службы МИД РК.

В 2009 году назначен руководителем Дипломатической миссии Казахстана в Болгарии.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет немецким, болгарским и английским языками.

Фото: mfa.gov.kz