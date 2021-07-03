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Темиртауский музей проведёт онлайн-аукцион ко Дню столицы

Автор:  
Агата Мухамеджанова
3 Июля 2021, 07:44
Темиртауский музей проведёт онлайн-аукцион ко Дню столицы

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Темиртауский историко-краеведческий музей проведёт в онлайн-режиме аукцион «От Бозока до Нур-Султана» на знание главного города страны. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интеллектуально-этнографические торги состоятся 3 июля в 13:00 в прямом эфире на странице музея в Instagram.

Блеснуть интеллектом и ответить на вопросы, посвящённые исключительно Нур-Султану, смогут все желающие.

Вначале будут продемонстрированы музейные экспонаты, фотографии и документы, которые связаны с историей столицы. Они-то и станут отправной точкой для ответов на вопросы интеллектуального аукциона.

Будут разыгрываться 8 лотов. Первые правильно ответившие в подарок получат билеты на бесплатное посещение музея.


Карагандинская область   Культура   День столицы  
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