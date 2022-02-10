Темиртауские команды достойно показали себя на фестивале «КиВиН» в Сочи

ТЕМИРАТУ. КАЗИНФОРМ – Две команды весёлых и находчивых из Темиртау успешно выступили на 33-м Международном фестивале «КиВиН-2022» в Сочи. Их юмор оценили профессиональные редакторы. «Сборная корейцев», получив повышенный рейтинг, подтвердила свой статус участника центральной лиги. «Нестандартная» удостоилась пяти звёзд на официальном сайте Международного союза КВН (kvn.ru), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Темиртау проходит лига «Магнитка», по её результатам мы отбираем лучшие команды. Уже четвёртый раз участвуем в традиционном международном сочинском фестивале. Это очень ценный опыт, шанс показать свои возможности и посмотреть уровень других. В этом году поехали двумя командами, смогли зарекомендовать себя. На этом фестивале нет обычного зрителя, оценивают профессиональные редакторы. Это многодневный марафон, большой кастинг», – говорит Алексей Ли, администратор лиги «Магнитка».

«Сборная корейцев» представила свою программу на суд редактора Леонида Моргунова. Он кавээнщик со стажем и регалиями, финалист высшей лиги в составе команды «Парапапарам».

«КиВиН-2022» собрал около 450 российских и зарубежных команд. Все с разным опытом и юмором. Темиртауским кавээнщикам удалось выделиться на их фоне.

«Сборная корейцев» будет участвовать в центральных лигах Международного союза КВН АМИК. Это может быть ступенькой в телевизионную лигу. Команда получила приглашение в Москву и Челябинск. По словам Алексея Ли, команда хочет поменять название: её состав сейчас интернациональный.

«Нестандартная» представила на фестивале свой репертуар, накопленный за три года. Команду пригласили в Новосибирск.

В Сочи, помимо выступлений, было и полезное общение. Мастер-классы дали лидеры движения. На уроках Школы КВН опытом поделились ведущие команды.



