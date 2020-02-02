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Темиртау примет чемпионат Казахстана по стрельбе из лука
2 Февраля 2020 18:35
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ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - 4 февраля в Темиртау будет дан старт чемпионату Казахстана по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В чемпионате примут участие многие лидеры национальной команды. Всего же спортсмены представят практически все регионы страны, в том числе и три крупнейших города: Алматы, Нур-Султан, Шымкент.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов.
Ключевые слова: Спорт,
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