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Темиртау примет чемпионат Казахстана по стрельбе из лука

2 Февраля 2020 18:35
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Темиртау примет чемпионат Казахстана по стрельбе из лука

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - 4 февраля в Темиртау будет дан старт чемпионату Казахстана по стрельбе из лука, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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В чемпионате примут участие многие лидеры национальной команды. Всего же спортсмены представят практически все регионы страны, в том числе и три крупнейших города: Алматы, Нур-Султан, Шымкент.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов.



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Ключевые слова: Спорт,
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