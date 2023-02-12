Темиртас Жусупов завоевал «золото» престижного турнира по боксу в Венгрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Темиртас Жусупов выступил в финале международного турнира памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Жусупова по финальному бою в весовой категории до 48 килограммов был кыргызстанец Асылбек Аманкул уулу. Итогом этого поединка стала победа Жусупова единогласным решением судей.

Таким образом, Темиртас завоевал первую золотую медаль в составе мужской сборной Казахстана на турнире в Венгрии. Ранее по ходу турнира Жусупов победил узбекистанского боксера Дониера Бекмуродова и азербайджанца Турала Сариева.

Темиртас Жусупов является шестикратным чемпионом Казахстана, чемпионом мира (2021 год) и чемпионом Азии (2013 год).

Фото: sports.kz.