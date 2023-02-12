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    20:28, 11 Февраль 2023 | GMT +6

    Темиртас Жусупов завоевал «золото» престижного турнира по боксу в Венгрии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Темиртас Жусупов выступил в финале международного турнира памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Жусупова по финальному бою в весовой категории до 48 килограммов был кыргызстанец Асылбек Аманкул уулу. Итогом этого поединка стала победа Жусупова единогласным решением судей.

    Таким образом, Темиртас завоевал первую золотую медаль в составе мужской сборной Казахстана на турнире в Венгрии. Ранее по ходу турнира Жусупов победил узбекистанского боксера Дониера Бекмуродова и азербайджанца Турала Сариева.

    Темиртас Жусупов является шестикратным чемпионом Казахстана, чемпионом мира (2021 год) и чемпионом Азии (2013 год).

    Фото: sports.kz.


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