Темиртас Жусупов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде продолжается чемпионат мира по боксу. Темиртас Жусупов одержал победу в 1/8 финала мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Отметим, что Темиртас Жусупов представляет Казахстан в весовой категории до 48 кг. Соперником Жусупова выступил Омер Аметович (Сербия). Жусупов смог одержать победу раздельным решением судей.

Темиртас Жусупов - спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК.

Добавим, что сегодня также выступят трое представителей команды Казахстана: Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Санатали Тольтаев (63,5 кг).

Ранее сообщалось, что команда Казахстана по боксу успешно продолжает выступление на чемпионате мира в Белграде.



