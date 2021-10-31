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    18:25, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Темиртас Жусупов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде продолжается чемпионат мира по боксу. Темиртас Жусупов одержал победу в 1/8 финала мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Отметим, что Темиртас Жусупов представляет Казахстан в весовой категории до 48 кг. Соперником Жусупова выступил Омер Аметович (Сербия). Жусупов смог одержать победу раздельным решением судей.

    Темиртас Жусупов - спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК.

    Добавим, что сегодня также выступят трое представителей команды Казахстана: Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Санатали Тольтаев (63,5 кг).

    Ранее сообщалось, что команда Казахстана по боксу успешно продолжает выступление на чемпионате мира в Белграде.



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