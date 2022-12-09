Темиртас Жусупов стал шестикратным чемпионом Казахстана по боксу

9 Декабря 2022, 20:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана по боксу у мужчин состоялся финальный бой в весовой категории до 48 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за «золото» встретились Темиртас Жусупов и Ернур Кайрат. Этот бой закончился победой Жусупова единогласным решением судей.

Таким образом, Темиртас Жусупов уже в шестой раз в карьере стал чемпионом Казахстана, а Ернур Кайрат закончил выступление на турнире с серебряной медалью.

Ранее Жусупов выигрывал «золото» чемпионата Казахстана в 2013, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Также Темиртас становился чемпионом мира (2021), чемпионом Азии (2013) и чемпионом Всемирной серии бокса (2015).

Фото: sports.kz