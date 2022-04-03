Темиртас Жусупов стал призером международного турнира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК Темиртас Жусупов завоевал бронзовую медаль на турнире Beogradski Pobednik в Белграде (Сербия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Это не первый успех армейского спортсмена. В прошлом году Темиртас Жусупов, выступавший в весовой категории до 48 килограммов, стал чемпионом мира.

Кроме того, он побеждал на чемпионате Азии и является неоднократным чемпионом Казахстана.

Фото:gov.kz







