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    20:29, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Темиртас Жусупов стал призером международного турнира по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК Темиртас Жусупов завоевал бронзовую медаль на турнире Beogradski Pobednik в Белграде (Сербия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Это не первый успех армейского спортсмена. В прошлом году Темиртас Жусупов, выступавший в весовой категории до 48 килограммов, стал чемпионом мира.

    Кроме того, он побеждал на чемпионате Азии и является неоднократным чемпионом Казахстана.


    Фото:gov.kz



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