Темиртас Жусупов победил противника из Кыргызстана на вечере бокса в Алматы

Именитый казахстанский спортсмен Темиртас Жусупов в шестираундовом поединке на вечере бокса в Алматы вышел победителем встречи с Анваром Ходжиевым (Кыргызстан), передает корреспондент агентства Kazinform.

На протяжении всех раундов преимущество было на стороне казахстанца. Чемпион мира 2021 года безоговорочно доминировал и в итоге отпраздновал заслуженный успех.

- Очень рад, что порадовал публику яркой победой. Для меня было важно выйти победителем в этом противостоянии. Посвящаю победу всем казахстанцам, - сказал после боя Т.Жусупов.

В главном событии «Ночь чемпионов IBA» встретятся финалист юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен с рекордом на профи-ринге 9-0 (5 КО) и финалист ЧМ-2023 Саиджамшид Джафаров из Узбекистана.