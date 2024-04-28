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    23:00, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Темиртас Жусупов победил противника из Кыргызстана на вечере бокса в Алматы

    Темиртас Жусупов победил противника из Кыргызстана на вечере бокса в Алматы
    Фото: Ерзат Сергазин / Kazinform

    Именитый казахстанский спортсмен Темиртас Жусупов в шестираундовом поединке на вечере бокса в Алматы вышел победителем встречи с Анваром Ходжиевым (Кыргызстан), передает корреспондент агентства Kazinform.

    На протяжении всех раундов преимущество было на стороне казахстанца. Чемпион мира 2021 года безоговорочно доминировал и в итоге отпраздновал заслуженный успех.

    - Очень рад, что порадовал публику яркой победой. Для меня было важно выйти победителем в этом противостоянии. Посвящаю победу всем казахстанцам, - сказал после боя Т.Жусупов.

    В главном событии «Ночь чемпионов IBA» встретятся финалист юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен с рекордом на профи-ринге 9-0 (5 КО) и финалист ЧМ-2023 Саиджамшид Джафаров из Узбекистана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Кыргызстан Бокс Алматы Центральная Азия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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