Темирлан Букеев: история мужества транспортного полицейского в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 полковник полиции Темирлан Букеев является одним из настоящих профессионалов своего дела. За его плечами – 24 года службы в органах внутренних дел. Его опыт и знания служат примером в воспитании молодых сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ДП на транспорте. .

В 1996 году Темирлан Шаменович начинал службу с должности оперуполномоченного уголовного розыска отдела Государственного следственного Комитета в аэропорту г. Караганды Целинного Управления ГСК на транспорте.

Большую часть своей жизни он проработал именно в уголовном розыске, с 2002 года в криминальной полиции. За эти годы он, ежедневно выполняя напряженную и весьма кропотливую работу, отдавал всю силу данной профессии, не зная покоя ни днем, ни ночью, ни в будни и ни в праздники. Именно здесь, сталкиваясь с криминальным миром лицом к лицу, он подвергал жизнь и здоровье опасности.

Темирлан Букеев в разные годы был начальником Линейного отдела полиции в аэропорту г. Астана, командиром Батальона по сопровождению пассажирских поездов Департамента полиции на транспорте МВД РК.

В 2013 году Темирлан Букеев был награжден медалью имени Бауыржана Момышулы «Батыр шапағаты», которую полковник полиции получил будучи начальником ЛОП в аэропорту г. Астаны. Именно тогда, 21 декабря 2012 года в зале вылета международного аэропорта нашей столицы был обнаружен террорист с поясом шахида, который требовал предоставить ему самолет для вылета в Голландию, с угрозой взорвать себя. Территория воздушной гавани была оцеплена нарядом полиции и спасателей. В здании аэропорта находились более трех тысяч человек. В этот ответственный момент Темирлан Шаменович сумел с осторожностью подойти к террористу и уговорить его пройти с ним к старому терминалу, сообщив, что именно оттуда вылетают международные рейсы (на самом деле там были расположены кабинеты полицейских и находилось меньше народу, чем в зале вылетов). Проявив профессионализм и мужество, рискуя своей жизнью, он за считанные минуты вывел его из здания аэропорта, уговорив его сесть в машину, которую сам повел, пообещав, что они едут на военный аэродром, где по его команде готовят к вылету специальный борт. Однако, выехав с территории аэропорта, они заехали в гаражный массив, где было безлюдно. А когда истекали последние секунды, тот признался, что это был муляж.

В настоящее время Линейный отдел полиции на станции Оскемен-1 обслуживает свыше 576 километров железнодорожного полотна. Данная территория граничит с Китаем и Российской Федерацией. Транспортными полицейскими ежедневно патрулируются объекты железнодорожного транспорта. Выявляются лица, занимающихся незаконным оборотом оружия, наркотиков, незаконной миграцией и т.д. Кроме того, проверяются тысячи пассажиров в день, среди которых могут быть выявлены лица, находящиеся в розыске, и даже опасные преступники. В самом железнодорожном вокзале Оскемен-1 ежедневный пассажиропоток за сутки составляет около 400 человек.

Как отмечает полковник полиции Темиржан Букеев, для каждого сотрудника линейного отдела полиции несение службы – это основной долг перед народом и Отечеством. В этот день, в профессиональный праздник сотрудников казахстанской полиции он пожелал своим коллегам крепкого здоровья, мирного неба над головой и до конца оставаться верными своему долгу и присяге перед Родиной.

А мы в свою очередь желаем полковнику полиции новых профессиональных успехов, неисчерпаемых жизненных сил, благополучия и семейного счастья!











