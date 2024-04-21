Темирхан Дайырбек завоевал лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024

Казахстанский параспортсмен Темирхан Дайырбек завоевал очередную лицензию Казахстана на Паралимпийские игры Париж-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на

Сегодня казахстанский параспортсмен Темирхан Дайырбек выиграл лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж-2024, победив на Чемпионате Азии по пара академической гребле PR 1m1X, который проходил с 18 по 21 апреля в г. Чундже, Южная Корея.

Темирхан одержал победу на дистанции 2000 метров, завершив гонку за 9 минут 38.81 секунды и став обладателем золотой медали.

Второе место занял спортсмен из Японии Мори Такуа с результатом 9:40.52, а третье место досталось спортсмену из Шри-Ланки Приамал Джокади, который показал время 10:01.15.

Темирхан Дайырбек 2004 года рождения, представляющий Туркестанскую область, начал заниматься академической греблей всего год назад, но уже продемонстрировал отличные спортивные результаты на профессиональном уровне. Личный тренер спортсмена - Фаррух Хамракулов.

Фото: Минтуризма и спорта

Это уже двенадцатая лицензия, завоеванная казахстанскими параспортсменами для участия в Паралимпийских играх в Париже.

Ранее лицензии получили пара пауэрлифтер Давид Дегтярев, пара каноэист Спатай Бибарыс, легкоатлет Дастан Мукашбеков, сборная Казахстана по волейболу сидя, пара в пулевой стрельбе Еркин Габбасов, три лицензии в пара плавании и у пара таэквондистов: Камиля Досмалова, Нышан Омирали и Нурлан Домбаев.