Темирхан Абдиров назначен заместителем гендиректора АО «КазТрансОйл»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» назначен Темирхан Абдиров, экс-главный инженер - первый заместитель директора Западного филиала «КазТрансОйл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

Решением совета директоров «КазТрансОйл» от 6 марта 2023 года Темирхан Абдиров избран членом правления АО «КазТрансОйл». Стаж работы в профильной сфере - 27 лет. Темирхан Абдиров до избрания членом совета директоров АО «КазТрансОйл» возглавлял Павлодарское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл».