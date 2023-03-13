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    13:05, 13 Март 2023 | GMT +6

    Темирхан Абдиров назначен заместителем гендиректора АО «КазТрансОйл»

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    Фото: t.me/samrukazynaofficial
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора по производству АО «КазТрансОйл» назначен Темирхан Абдиров, экс-главный инженер - первый заместитель директора Западного филиала «КазТрансОйл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

    Решением совета директоров «КазТрансОйл» от 6 марта 2023 года Темирхан Абдиров избран членом правления АО «КазТрансОйл». Стаж работы в профильной сфере - 27 лет. Темирхан Абдиров до избрания членом совета директоров АО «КазТрансОйл» возглавлял Павлодарское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл».


    Теги:
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