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вчера 19:25
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Тематический центр ОБСЕ может появиться в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов создать в Нур-Султане тематический центр ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы работаем над развитием нашего видения будущего региона и его сотрудничества с окружающими миром. Я бы хотел добавить о нашей готовности создать в Нур-Султане тематический центр ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности. Эта идея не нова и тесно переплетается с итогами исторического саммита ОБСЕ в Астане, прошедшего в 2010 году и ставшего единственной пока встречей в текущем столетии. Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил усилить роль ОБСЕ в качестве ведущего центра передового опыта посредством развития аналитического и исследовательского потенциала ОБСЕ», - сказал первый заместитель министра иностранных дел в ходе круглого стола ОБСЕ по Афганистану в Нур-Султане.
Также Шахрат Нурышев отметил, что тематический центр ОБСЕ будет служить интересом всех государств-участников ОБСЕ и сосредоточится на таких перспективных задачах, как устойчивое развитие и «зеленая» экономика.
«Кроме того, тематический центр мог бы акцентировать внимание на проектах в областях эффективного государственного управления, борьбы со стихийными бедствиями, энергетической безопасности, торговли и транспорта на благо всех членов и партнеров ОБСЕ. Со своей стороны Казахстан мог бы предоставить помещение для тематического центра на площадке международной специализированной выставки ЭКСПО-2017»,- подчеркнул Ш. Нурышев.
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