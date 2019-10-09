+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 18 °С
USD 389.38 EUR 427.81
RUB 5.99 CNY 54.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тематический центр ОБСЕ может появиться в Нур-Султане

9 Октября 2019 13:18
Поделиться:
Тематический центр ОБСЕ может появиться в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов создать в Нур-Султане тематический центр ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Делегация Сената приняла участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Реформы в сфере социально-политического развития Казахстана представили на площадке ОБСЕ в Варшаве

«Мы работаем над развитием нашего видения будущего региона и его сотрудничества с окружающими миром. Я бы хотел добавить о нашей готовности создать в Нур-Султане тематический центр ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности. Эта идея не нова и тесно переплетается с итогами исторического саммита ОБСЕ в Астане, прошедшего в 2010 году и ставшего единственной пока встречей в текущем столетии. Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил усилить роль ОБСЕ в качестве ведущего центра передового опыта посредством развития аналитического и исследовательского потенциала ОБСЕ», - сказал первый заместитель министра иностранных дел в ходе круглого стола ОБСЕ по Афганистану в Нур-Султане.

Также Шахрат Нурышев отметил, что тематический центр ОБСЕ будет служить интересом всех государств-участников ОБСЕ и сосредоточится на таких перспективных задачах, как устойчивое развитие и «зеленая» экономика.

«Кроме того, тематический центр мог бы акцентировать внимание на проектах в областях эффективного государственного управления, борьбы со стихийными бедствиями, энергетической безопасности, торговли и транспорта на благо всех членов и партнеров ОБСЕ. Со своей стороны Казахстан мог бы предоставить помещение для тематического центра на площадке международной специализированной выставки ЭКСПО-2017»,- подчеркнул Ш. Нурышев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ОБСЕ, МИД РК,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив