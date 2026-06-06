Тело женщины обнаружили возле торгового дома в Усть-Каменогорске
Возле торгового дома в Усть-Каменогорске найдено тело женщины, передает корреспондент агентства Kazinform.
По сообщению департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в полицию поступила информация о том, что вблизи торгового дома, расположенного на улице Шаяхметова в микрорайоне Жана Согра, лежит неизвестная женщина без признаков жизни.
— На место происшествия была срочно отправлена оперативно-следственная группа. На теле умершей признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, — говорится в сообщении.
Точная причина смерти женщины будет известна после заключения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане обнаружено тело 56-летнего мужчины.