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    Тело женщины обнаружили возле торгового дома в Усть-Каменогорске

    Возле торгового дома в Усть-Каменогорске найдено тело женщины, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: МВД РК

    По сообщению департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в полицию поступила информация о том, что вблизи торгового дома, расположенного на улице Шаяхметова в микрорайоне Жана Согра, лежит неизвестная женщина без признаков жизни.

    — На место происшествия была срочно отправлена оперативно-следственная группа. На теле умершей признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, — говорится в сообщении. 

    Точная причина смерти женщины будет известна после заключения судебно-медицинской экспертизы.

    Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане обнаружено тело 56-летнего мужчины.

    Регионы Казахстана Полиция Убийство Усть-Каменогорск
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор