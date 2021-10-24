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    13:28, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тело женщины обнаружено на берегу реки Урал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело женщины обнаружено на берегу реки Урал в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, на телефон городского управления полиции 23 октября поступило сообщение. Звонивший рассказал, что на берегу реки Урал около Балыкшинского автодорожного моста лежит тело неизвестного человека.

    «К указанному месту оперативно была отправлена группа полицейских. Уже установлено, что это жительница города, 1968 года рождения. Ведется досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

    Дополнительная информация будет предоставлена после проведения следственных мероприятий.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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