Тело женщины найдено рядом со сгоревшей стиральной машиной в Житикаре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Житикаре в результате возгорания стиральной машины на кухне погибла женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Трагедия произошла накануне в одном из пятиэтажных домов города Житикары.

«На кухне произошло загорание стиральной машины на площади 1 квадратного метра. Возгорание ликвидировано соседями до прибытия сотрудников гражданской защиты. Рядом со стиральной машиной на полу был обнаружен полуобгоревший труп хозяйки дома, 1950 года рождения», - сообщили в ДЧС.

Причина пожара и смерти устанавливаются. Тело направлено на судмедэкспертизу.

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