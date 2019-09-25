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Тело женщины найдено рядом со сгоревшей стиральной машиной в Житикаре

25 Сентября 2019 10:55
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Тело женщины найдено рядом со сгоревшей стиральной машиной в Житикаре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Житикаре в результате возгорания стиральной машины на кухне погибла женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

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Трагедия произошла накануне в одном из пятиэтажных домов города Житикары.

«На кухне произошло загорание стиральной машины на площади 1 квадратного метра. Возгорание ликвидировано соседями до прибытия сотрудников гражданской защиты. Рядом со стиральной машиной на полу был обнаружен полуобгоревший труп хозяйки дома, 1950 года рождения», - сообщили в ДЧС.

Причина пожара и смерти устанавливаются. Тело направлено на судмедэкспертизу.

иллюстративное фото

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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