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    13:21, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Тело женщины нашли в горах близ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Тело женщины обнаружили в горах близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 февраля в горной местности Медеуского района обнаружено тело неизвестной женщины 40-45 лет, европейской внешности, личность которой устанавливается», - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Алматы.

    По факту назначены соответствующие экспертизы.

    Фото с места обнаружения тела распространяются в социальных сетях. Как сообщается, тело обнаружил местный житель во время утренней пробежки и вызвал полицию.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматы Происшествия
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