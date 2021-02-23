Тело женщины нашли в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Тело женщины обнаружили в горах близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 февраля в горной местности Медеуского района обнаружено тело неизвестной женщины 40-45 лет, европейской внешности, личность которой устанавливается», - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Алматы.

По факту назначены соответствующие экспертизы.

Фото с места обнаружения тела распространяются в социальных сетях. Как сообщается, тело обнаружил местный житель во время утренней пробежки и вызвал полицию.



