13:21, 23 Февраль 2021 | GMT +6
Тело женщины нашли в горах близ Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Тело женщины обнаружили в горах близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«23 февраля в горной местности Медеуского района обнаружено тело неизвестной женщины 40-45 лет, европейской внешности, личность которой устанавливается», - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Алматы.
По факту назначены соответствующие экспертизы.
Фото с места обнаружения тела распространяются в социальных сетях. Как сообщается, тело обнаружил местный житель во время утренней пробежки и вызвал полицию.