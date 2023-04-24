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Тело юриста «АрселорМиттал Темиртау» обнаружили в сгоревшей квартире

Автор:  
Агата Мухамеджанова
24 Апреля 2023, 09:34
Тело юриста «АрселорМиттал Темиртау» обнаружили в сгоревшей квартире Фото: hippopx.com

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - При тушении пожара в квартире одного из многоэтажных домов Шахтинска сотрудники ДЧС обнаружили тело 54-летней женщины. Как выяснилось, она была юристом компании «АрселорМиттал Темиртау». На теле женщины были ножевые ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в обеденное время 23 апреля. Поступил вызов о пожаре в пятиэтажном доме.

«23 апреля в 13:01 поступило сообщение о пожаре в Шахтинске по улице 40 лет Победы, 79. В 5-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже горели мебель и домашние вещи на общей площади 6 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины 1969 года рождения. Силами департамента по ЧС из квартир подъезда эвакуированы 9 человек. Пожар локализован в 13:25 и полностью ликвидирован в 13:31. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются», сообщили в пресс-службе ДЧС Караганды.

Как стало известно, на теле погибшей были обнаружены следы ножевого ранения. Полиция возбудило дело по статье «Убийство».

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч.1УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновного лица и обстоятельств произошедшего.

Назначены необходимые экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.


Карагандинская область   МВД РК   АрселорМиттал  
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