Тело выпавшего неделю назад из лодки мужчины нашли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее нашли тело утонувшего мужчины, который неделю назад выпал из лодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДЧС области Абай сообщили, что 20 августа в 8:25 часов в районе дачного массива «Орленок» спасателями обнаружено тело утонувшего 31-летнего мужчины.

«Тело обнаружено в 10-15 метрах от берега. В течение шести дней спасатели, родные и волонтеры не прекращали поиски. На пути маршрута реки Иртыш были обследованы все ямы, заводи, в пешем порядки волонтерами были осмотрены две береговые линии», - пояснили в пресс-службе.

14 августа в 20:18 на пульт ЦОУСС города Семея поступило сообщение о том, что в районе «Парус» во время отдыха с семьей утонул мужчина 1991 года рождения. По словам очевидцев, к вечеру мужчина решил покататься на резиновой моторной лодке, находясь без индивидуальных спасательных средств. Предположительно, не справившись с управлением, выпал из лодки, после чего ушел под воду.