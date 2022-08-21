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    23:28, 20 Август 2022 | GMT +6

    Тело выпавшего неделю назад из лодки мужчины нашли в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее нашли тело утонувшего мужчины, который неделю назад выпал из лодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе ДЧС области Абай сообщили, что 20 августа в 8:25 часов в районе дачного массива «Орленок» спасателями обнаружено тело утонувшего 31-летнего мужчины.

    «Тело обнаружено в 10-15 метрах от берега. В течение шести дней спасатели, родные и волонтеры не прекращали поиски. На пути маршрута реки Иртыш были обследованы все ямы, заводи, в пешем порядки волонтерами были осмотрены две береговые линии», - пояснили в пресс-службе.

    14 августа в 20:18 на пульт ЦОУСС города Семея поступило сообщение о том, что в районе «Парус» во время отдыха с семьей утонул мужчина 1991 года рождения. По словам очевидцев, к вечеру мужчина решил покататься на резиновой моторной лодке, находясь без индивидуальных спасательных средств. Предположительно, не справившись с управлением, выпал из лодки, после чего ушел под воду.


    Теги:
    Абайская область Вода ДЧС Происшествия Семей Происшествия, ЧС
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