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Тело второго утонувшего за выходные найдено в Урале в Атырау
22 Июня 2020 00:27
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в Урале найдено тело второго утонувшего за выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Спасатели департамента по ЧС обнаружили и извлекли из Урала тело 31- летнего машиниста насосной станции Атырауского филиала РГП «Казводхоз». Он утонул в субботу вечером, купаясь в реке в необорудованном для этого месте», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Напомним, еще один трагический случай произошел в воскресенье в 13-ти километрах от города Атырау в пригородном селе Талгайран, где утонул 20- летний парень.
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