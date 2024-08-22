Тело восьмилетнего ребенка нашли в реке в Костанайской области

В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка. Спасатели ДЧС Костанайской области нашли и извлекли из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия случилась 19 августа. Отец с сыном переходили через земляную насыпь и сорвались в воду. Мужчина смог выбраться самостоятельно, ребенка унесло течением.

- Поиски велись на протяжении пяти дней. Были задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат. За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв. км. Поверхностно более 80 км, — рассказали в ДЧС Костанайской области.

В ведомстве напомнили о безопасности и призывают граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.