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    14:20, 22 Август 2024 | GMT +6

    Тело восьмилетнего ребенка нашли в реке в Костанайской области

    утонули в реке
    Фото: ДЧС Костанайской области

    В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка. Спасатели ДЧС Костанайской области нашли и извлекли из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трагедия случилась 19 августа. Отец с сыном переходили через земляную насыпь и сорвались в воду. Мужчина смог выбраться самостоятельно, ребенка унесло течением.

    - Поиски велись на протяжении пяти дней. Были задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат. За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв. км. Поверхностно более 80 км, — рассказали в ДЧС Костанайской области.

    В ведомстве напомнили о безопасности и призывают граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.

    Теги:
    ДЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Реки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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