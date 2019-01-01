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Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов в Магнитогорске
1 Января 2019 14:45 97
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МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Тела всех восьми человек, которые погибли в результате взрыва в жилом доме Магнитогорска, извлечены из-под завалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«По состоянию на 12:00 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна», - сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что всего обнаружены восемь погибших. Детей среди них нет.
Напомним, при взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске обрушился один из подъездов. После чего был введен режим ЧС в Магнитогорске и в Челябинской области.
Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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