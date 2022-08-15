Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Тело утонувшей девочки обнаружили в Атырауской области
15 Августа 2022 14:40

Тело утонувшей девочки обнаружили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тело утонувшей 13 августа девочки обнаружили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, продолжавшиеся с 13 августа поиски утонувшей одиннадцатилетней девочки завершены.

Родственники, местные жители, не прекращавшие поиски, обнаружили тело ребенка в реке Шароновка в окрестностях села Хиуаз Курмангазинского района. Девочка купалась в реке в необорудованном месте.

«С начала года в водоемах области утонули 18 человек. В том числе с начала купального сезона с 1 июня утонуло 11 человек, в том числе пять детей»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, одиннадцатилетняя девочка утонула в реке Шароновка в Атырауской области.

Водолазы подключились в Атырау к поискам пропавшего на реке Урал мальчика.


Новости по теме
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Мальчик получил ранения на футбольной площадке в Щучинске
Читайте также
Землетрясение произошло в 349 км от Алматы
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
Стихийные свалки ликвидируют в Атырау
Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау
Шторм прогнозируют синоптики в 11 регионах РК
Спасатели отыскали потерявшегося грибника в ВКО
Уголовное дело возбуждено в Атырауской области в связи со смертью пограничника
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив