24 Июля 2022 14:09

Тело утонувшей 27-летней журналистки нашли акмолинские спасатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спасатели нашли тело утонувшей девушки неподалеку от села Арнасай в Астанинском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На протяжении пяти дней спасатели искали тело утонувшей девушки. Несчастный случай произошел неподалеку от села Арнасай в Астанинском водохранилище. Девушка утонула, катаясь на гидроскуторе. Поиски осложнялись сильным ветром и зарослями на дне водоема.

По результатам показателей эхолота, водолазы совершали погружения. На месте работали 10 спасателей, поисковая собака, моторные лодки, оборудованные стационарным эхолотом.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 19 июля 2022 года в 21.03 в Арнасайском сельском округе Аршалынского района от дежурного отдела полиции поступила сообщение о том, что на Астанинском водохранилище при падении с гидроцикла при неизвестных обстоятельствах утонула 27-летняя девушка. Это произошло на расстоянии 250-300 м и глубине 20 м.

Полиция установила, что в день происшествия девушка вместе с подругами находилась на территории зоны отдыха, расположенной в селе Арнасай в районе Астанинского водохранилища.

Известно, что утонувшая была журналисткой и ранее сотрудничала с МИА «Казинформ».

С начала года в Акмолинской области зарегистрировано семь фактов гибели людей на воде.