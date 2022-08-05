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Тело утонувшего в ЗКО мальчика нашли спасатели
5 Августа 2022 01:30

Тело утонувшего в ЗКО мальчика нашли спасатели

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Ребенок утонул в реке Урал два дня назад, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Трагедия произошла второго августа около 16:00 в посёлке Акжайык Теректинского района. В тот злополучный день в реке утонули двое - 35-летний мужчина и его семилетний племянник. Тело взрослого нашли сразу.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 13:52 четвёртого августа спасатели обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего ребёнка.



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