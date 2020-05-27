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Тело утонувшего в канале 10-летнего мальчика в Кызылорде нашли спустя три дня
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде тело 10-летнего мальчика, утонувшего в канале, нашли спустя три дня, передает МИА «Казинформ».
Трагедия произошла 23 мая около 18:00 часов по местному времени. Ученик 3 класса утонул в канале в поселке Тасбогет города Кызылорды. К поискам мальчика были привлечены 53 человека.
«В управление по чрезвычайным ситуациям города Кызылорды в 17:38 по местному времени поступило сообщение от жителя относящегося к городу села Абай о том, что в орошаемом канале рисовых полей «Ешпан» обнаружен труп мальчика. Выяснилось, что тело принадлежит ребенку, который утонул в канале, купаясь в неположенном месте.
Тело извлечено из воды спасателями оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям области», - сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова.
По сведениям ведомства, с начала года в области утонули семь человек, в том числе один подросток, двое детей. В прошлом году в регионе в воде погибли 26 человек, из них 10 детей.
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