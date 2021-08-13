+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тело утонувшего в Иртыше мужчины обнаружили в Семее

13 Августа 2021 13:13
Поделиться:
Тело утонувшего в Иртыше мужчины обнаружили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее обнаружено тело мужчины, утонувшего 8 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Новости по теме
На мосту Семея завершены ремонтные работы
Суицид предотвратили патрульные полицейские Алматы Грузовик со стройматериалами перевернулся на павлодарской трассе Спасатели Семея спасли упавшую в яму лошадь

12 августа в службу «112» поступил звонок, о том, что в​ городе Семее в реке Иртыш обнаружен мужчина без признаков жизни. По прибытию на место происшествия спасатели извлекли тело на берег.

Утонувший был опознан, им оказался мужчина, 1991 года рождения, пропавший 8 августа. Как оказалось, он отдыхал у реки в компании друзей, но пропал. Личные вещи были найдены на берегу. Сотрудниками 7-го спасательного подразделения ДЧС ВКО несколько дней продолжали поисковые работы​ и​ осмотр береговой линии, пока тело не было обнаружено.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
На мосту Семея завершены ремонтные работы
Суицид предотвратили патрульные полицейские Алматы
Грузовик со стройматериалами перевернулся на павлодарской трассе
Спасатели Семея спасли упавшую в яму лошадь
Популярное
1 Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
2 Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
3 Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
4 В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
5 В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
6 В Акмолинской области наградили активную молодежь
Читайте также
Спасатели Семея спасли упавшую в яму лошадь
Полицейские избили охранников в Капшагае
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
В управлении образования Алматы разъяснили, какую одежду носить в школе
В Акмолинской области наградили активную молодежь
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив