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Тело утонувшего в Иртыше мужчины обнаружили в Семее
13 Августа 2021 13:13
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее обнаружено тело мужчины, утонувшего 8 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
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12 августа в службу «112» поступил звонок, о том, что в городе Семее в реке Иртыш обнаружен мужчина без признаков жизни. По прибытию на место происшествия спасатели извлекли тело на берег.
Утонувший был опознан, им оказался мужчина, 1991 года рождения, пропавший 8 августа. Как оказалось, он отдыхал у реки в компании друзей, но пропал. Личные вещи были найдены на берегу. Сотрудниками 7-го спасательного подразделения ДЧС ВКО несколько дней продолжали поисковые работы и осмотр береговой линии, пока тело не было обнаружено.
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