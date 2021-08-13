Тело утонувшего в Иртыше мужчины обнаружили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее обнаружено тело мужчины, утонувшего 8 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

12 августа в службу «112» поступил звонок, о том, что в​ городе Семее в реке Иртыш обнаружен мужчина без признаков жизни. По прибытию на место происшествия спасатели извлекли тело на берег.

Утонувший был опознан, им оказался мужчина, 1991 года рождения, пропавший 8 августа. Как оказалось, он отдыхал у реки в компании друзей, но пропал. Личные вещи были найдены на берегу. Сотрудниками 7-го спасательного подразделения ДЧС ВКО несколько дней продолжали поисковые работы​ и​ осмотр береговой линии, пока тело не было обнаружено.