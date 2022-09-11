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    10:48, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Тело утонувшего тренера нашли в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По данным волонтеров поискового отряда «VITA», тело утонувшего Романа Богданова обнаружили в Иртыше под мостом в сторону Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    «В 16:30 10 сентября тело случайно обнаружил рыбак, оно всплыло на поверхность», – рассказали в поисковом отряде.

    В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, погибшего тренера доставили из воды в 16:53.

    Напомним, 27-летний павлодарец утонул во время рыбалки. Футбольный тренер поскользнулся и упал с обрыва. Рядом был его друг, но парень не умел плавать. По данным спасателей, в месте, куда упал Роман, глубина достигает 12 метров. Павлодарца искали шесть дней спасатели, полицейские, волонтёры, его родственники и друзья.


    Теги:
    Павлодарская область МЧС Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
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