Тело утонувшего тренера нашли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По данным волонтеров поискового отряда «VITA», тело утонувшего Романа Богданова обнаружили в Иртыше под мостом в сторону Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В 16:30 10 сентября тело случайно обнаружил рыбак, оно всплыло на поверхность», – рассказали в поисковом отряде.

В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, погибшего тренера доставили из воды в 16:53.

Напомним, 27-летний павлодарец утонул во время рыбалки. Футбольный тренер поскользнулся и упал с обрыва. Рядом был его друг, но парень не умел плавать. По данным спасателей, в месте, куда упал Роман, глубина достигает 12 метров. Павлодарца искали шесть дней спасатели, полицейские, волонтёры, его родственники и друзья.