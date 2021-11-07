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Тело утонувшего рыбака обнаружили в ВКО

7 Ноября 2021 17:51
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Тело утонувшего рыбака обнаружили в ВКО

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области утонул рыбак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.

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В Урджарском районе ВКО спасателям поступило сообщение о том, что на озере Сасыкколь пропал рыболов 1998 года рождения. Со слов заявителей, 4 ноября 2021 года с 20 до 22 часов он вышел на лодке рыбачить и не вернулся. Поиски пропавшего рыболова проводились до 24 часов силами спасателей и полиции, однако результатов они не дали. 5 ноября на место происшествия для проведения поисковых мероприятий дополнительно прибыл личный состав ПЧ-17 села Урджар в количестве 5 человек на автомобиле Газ-66 КУНГ. 6 ноября из Усть-Каменогорска были направлены спасатели-водолазы со специальным оборудованием для погружения под воду и судном на воздушной подушке «Пегас». В этот же день сотрудниками службы ЧС и местным населением, участвующем в поисковых работах​ на расстоянии 1 километра от берега под льдом обнаружен пластмассовый бензобак от лодки рыболова», - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

По информации ведомства, благодаря совместным поисковым работам спасателями ​ при участии местных исполнительных органов и населения 7 ноября​ в воде обнаружен труп мужчины.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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