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    02:05, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тело утонувшего подводного охотника нашли в Актау

    Актау канал Каспий
    Фото: ДЧС Мангистауской области

    Мужчина, 1993 года рождения, утонул 24 сентября в 21:23, предположительно, во время подводной охоты в районе водного канала Шора, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

    Поисково-спасательные работы проводил аварийно-спасательный отряд: 10 спасателей, 3 единицы техники и 3 плавательных снаряжения, 1 БПЛА, 8 волонтеров. 26 сентября в 12:08 водолазы  обнаружили и извлекли тело мужчины, 1993 года рождения, из воды в 400 метрах от берега, на глубине 5 метров, в районе водного канала Шора.

    Теги:
    Мангистауская область МЧС Происшествия
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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