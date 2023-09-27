Тело утонувшего подводного охотника нашли в Актау

Мужчина, 1993 года рождения, утонул 24 сентября в 21:23, предположительно, во время подводной охоты в районе водного канала Шора, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

Поисково-спасательные работы проводил аварийно-спасательный отряд: 10 спасателей, 3 единицы техники и 3 плавательных снаряжения, 1 БПЛА, 8 волонтеров. 26 сентября в 12:08 водолазы обнаружили и извлекли тело мужчины, 1993 года рождения, из воды в 400 метрах от берега, на глубине 5 метров, в районе водного канала Шора.