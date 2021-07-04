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    13:25, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Тело утонувшего парня нашли спасатели в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде, в Фёдоровском водохранилище, спасатели нашли тело утонувшего два дня назад парня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    4 июля в 09:02 спасатели Караганды извлекли труп парня на Федоровском водохранилище. Тело нашли в 70 метрах от берега, на глубине 15 метров.

    Напомним, 2 июля 18-летний парень во время катания на надувном матрасе перевернулся и утонул в необорудованном для купания месте.

    Департамент по ЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:

    - купаться в необорудованных местах;

    - входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    - прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    - плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    - загрязнять и засорять водоемы;

    - оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

    - подавать крики ложной тревоги;

    - взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

    - входить в воду детям без сопровождения взрослых.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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