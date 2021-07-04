Тело утонувшего парня нашли спасатели в Караганде
4 июля в 09:02 спасатели Караганды извлекли труп парня на Федоровском водохранилище. Тело нашли в 70 метрах от берега, на глубине 15 метров.
Напомним, 2 июля 18-летний парень во время катания на надувном матрасе перевернулся и утонул в необорудованном для купания месте.
Департамент по ЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:
- купаться в необорудованных местах;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- загрязнять и засорять водоемы;
- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;
- подавать крики ложной тревоги;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.