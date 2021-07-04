Тело утонувшего парня нашли спасатели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде, в Фёдоровском водохранилище, спасатели нашли тело утонувшего два дня назад парня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

4 июля в 09:02 спасатели Караганды извлекли труп парня на Федоровском водохранилище. Тело нашли в 70 метрах от берега, на глубине 15 метров.

Напомним, 2 июля 18-летний парень во время катания на надувном матрасе перевернулся и утонул в необорудованном для купания месте.

Департамент по ЧС Карагандинской области призывает не пренебрегать правилами безопасности на воде. Не допускается:

- купаться в необорудованных местах;

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- подавать крики ложной тревоги;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых.