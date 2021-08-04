Тело утонувшего мужчины нашли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Возле села Шалкар Карагандинской области спасатели извлекли из воды тело мужчины. Сотрудники ДЧС предполагают, что мужчина утонул 27 июля при не выясненных обстоятельствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 августа в 8:15 минут в Бухар-Жырауском районе на озере Рудничное силами ДЧС Карагандинской области обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, 1989 г.р., который предположительно утонул 27 июля при невыясненных обстоятельствах в двух километрах юго-западнее от села Шалкар.

Основными причинами трагедий на воде являются купание в необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения а также оставление детей без присмотра.

В целях предотвращения подобных происшествий сотрудники ДЧС совместно с местными исполнительными органами проводят патрулирование территорий возле рек, озер, а также в районах с крупными водоемами.

При патрулировании проводится разъяснительная работа - до отдыхающих доводят информацию о недопустимости нарушений административного и уголовного законодательства, а также об опасности купания в запрещенных местах и запрете употребления алкогольных напитков во время отдыха вблизи водоемов.

«Граждане, находящиеся в общественных местах, в том числе на пляжах и у водоемов, в состоянии опьянения будут привлекаться к административной ответственности. За два дня спасатели провели 2 рейдов на водоемах, распространили 150 памяток о мерах безопасности», - предупредили спасатели.

ДЧС Карагандинской области убедительно просит граждан при отдыхе проявлять бдительность и чрезмерную ответственность при купании на воде. По возможности, ознакомиться с правилами поведения на воде, стараться купаться в оборудованном месте, где есть по близости пост спасателей и медиков, существует и обозначены границы заплыва.