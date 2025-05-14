Тело утонувшего месяц назад рыбака обнаружили в Иртыше
Труп мужчины был обнаружен 13 мая в 14.00 часов в 8 км от села Железинка в пойме реки Иртыш, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.
Тело извлечено из воды спасателями о опознано родственниками.
Ранее в ходе поисковых работ спасателями с использованием эхолотов проводилось обследование дна реки Иртыш и визуально была осмотрена береговая линия.
Произведено было более 50 водолазных погружений, в ходе которых обследовано порядка 700 кв.м. Поисковые работы были затруднены сильным течением, высоким уровнем воды, что связано с природоохранными попусками и нулевой видимостью на дне реки.
Напомним, рыбак пропал в Иртыше в ночь 12 на 13 апреля в селе Береговом района Теренколь Павлодарской области. Мужчина прыгнул с баржи в реку.