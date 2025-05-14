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    22:27, 13 Май 2025 | GMT +5

    Тело утонувшего месяц назад рыбака обнаружили в Иртыше

    Труп мужчины был обнаружен 13 мая в 14.00 часов в 8 км от села Железинка в пойме реки Иртыш, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

    Водолазы ищут рыбака в Иртыше
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Тело извлечено из воды спасателями о опознано родственниками.

    Ранее в ходе поисковых работ спасателями с использованием эхолотов проводилось обследование дна реки Иртыш и визуально была осмотрена береговая линия.

    Произведено было более 50 водолазных погружений, в ходе которых обследовано порядка 700 кв.м. Поисковые работы были затруднены сильным течением, высоким уровнем воды, что связано с природоохранными попусками и нулевой видимостью на дне реки.

    Напомним, рыбак пропал в Иртыше в ночь 12 на 13 апреля в селе Береговом района Теренколь Павлодарской области. Мужчина прыгнул с баржи в реку.

    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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