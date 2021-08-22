Тело утонувшего мальчика найдено на четвертые сутки в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Тело утонувшего на центральном пляже Павлодара мальчика найдено на четвертые сутки. Его обнаружили волонтеры общественного объединения «Поисковики города Павлодара VITA», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Как рассказала руководитель поисковиков Екатерина Кудрявцева, тело 12-летнего мальчика найдено под автомобильным мостом.

«Сегодня пошли четвертые сутки, как мы ищем мальчика, - уточнила волонтер. - Под автомобильным мостом проплывали на лодке с добровольцем и заметили тело ребенка, вытащили его на берег и вызвали спасателей».

Напомним, дети купались на центральном пляже Павлодара без сопровождения родителей. Когда один из них утонул, другие мальчики испугались и спрятали его вещи в кустах. Позже они признались в этом, вещи были найдены.

В акимате Павлодара рассказали, что подрядчик, недобросовестно взявший на себя благоустройство территории городского пляжа, не выполнял свои обязательства, среди которых было обеспечение работы общественных спасателей.

В 2021 году из городского бюджета на благоустройство и содержание центрального пляжа выделили более 13 млн тенге. За подготовительную работу предпринимателю перечислили 4 млн 700 тысяч тенге. Остальные выплаты заморозили, так как отдел ЖКХ намерен судиться с подрядчиком, которого считает недобросовестным.