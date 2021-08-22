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Тело утонувшего мальчика найдено на четвертые сутки в Павлодаре

22 Августа 2021 19:34
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Тело утонувшего мальчика найдено на четвертые сутки в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Тело утонувшего на центральном пляже Павлодара мальчика найдено на четвертые сутки. Его обнаружили волонтеры общественного объединения «Поисковики города Павлодара VITA», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

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Как рассказала руководитель поисковиков Екатерина Кудрявцева, тело 12-летнего мальчика найдено под автомобильным мостом.

«Сегодня пошли четвертые сутки, как мы ищем мальчика, - уточнила волонтер. - Под автомобильным мостом проплывали на лодке с добровольцем и заметили тело ребенка, вытащили его на берег и вызвали спасателей».

Напомним, дети купались на центральном пляже Павлодара без сопровождения родителей. Когда один из них утонул, другие мальчики испугались и спрятали его вещи в кустах. Позже они признались в этом, вещи были найдены.

В акимате Павлодара рассказали, что подрядчик, недобросовестно взявший на себя благоустройство территории городского пляжа, не выполнял свои обязательства, среди которых было обеспечение работы общественных спасателей.

В 2021 году из городского бюджета на благоустройство и содержание центрального пляжа выделили более 13 млн тенге. За подготовительную работу предпринимателю перечислили 4 млн 700 тысяч тенге. Остальные выплаты заморозили, так как отдел ЖКХ намерен судиться с подрядчиком, которого считает недобросовестным.

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#Павлодарская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
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