Тело участкового найдено в водоеме в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Участковый районного отдела полиции ушел на рейд и не вышел на связь. Его тело найдено в служебном авто в водоеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции Костанайской области 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь.

Сразу же был начат поиск. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового, без видимых телесных повреждений», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

В настоящее время по данному факту начаты досудебное расследование и служебная проверка.