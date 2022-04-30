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    21:44, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Тело участкового найдено в водоеме в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Участковый районного отдела полиции ушел на рейд и не вышел на связь. Его тело найдено в служебном авто в водоеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции Костанайской области 28 апреля проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке и не вышел на связь.

    Сразу же был начат поиск. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового, без видимых телесных повреждений», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

    В настоящее время по данному факту начаты досудебное расследование и служебная проверка.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Костанайская область Вода Происшествия Правоохранительные органы
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