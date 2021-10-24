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    22:23, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тело убитой девушки нашли в чемодане в российском Орске

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    ОРСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве девушки в Оренбурге в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Днем 23 октября в Орске Оренбургской области было обнаружено тело девушки с явными признаками насильственной смерти. По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело. Председателем СК России с целью всестороннего, полного и качественного расследования, в том числе с целью скорейшего установления лица, причастного к совершению данного преступления, принято решение о незамедлительной передаче уголовного дела в центральный аппарат ведомства», - говорится в сообщении.

    Бастрыкин потребовал установить виновного в максимально короткие сроки.

    По данным местных СМИ, в Орске в кустах у одного из домов обнаружили тело женщины. Тело якобы нашли в чемодане, который почти сутки пролежал под окнами.


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    Происшествия, ЧС Криминал Общество для mail.ru Происшествия Россия
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