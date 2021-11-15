Тело убитой девочки ищут полицейские Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетнюю девочку убили в Семее, подозреваемый задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что 13 ноября в полицию обратилась жительница города Семей по факту без вести пропавшей несовершеннолетней дочери.
«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 14 УК РК «Убийство, заведомо несовершеннолетнего лица». В настоящее время виновное лицо установлено, проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе по поиску тела несовершеннолетней и по закреплению доказательств», — пояснили в ДП ВКО.
Следственным отделом назначены необходимые судебные экспертизы. Иные сведения, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.
Предположительно, тело девочки подозреваемый выбросил в реку.
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