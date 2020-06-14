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Тело спрыгнувшей с моста девушки извлечено из Урала в Атырау
14 Июня 2020 16:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело спрыгнувшей с моста девушки извлечено из Урала в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в первой половине дня возле центрального моста города Атырау силами оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области обнаружено и извлечено из воды тело девушки, 1999 года рождения. В субботу примерно в 23:20 погибшая спрыгнула с моста», - сообщает пресс-служба ДЧС области.
По факту гибели человека проводится расследование.
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