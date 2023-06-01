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Тело ребенка нашли в септике в Павлодарской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Июня 2023, 11:44
Тело ребенка нашли в септике в Павлодарской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В поселке Мойылды в септике обнаружен труп четырехлетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Он остался без внимания родителей и провалился в септик, который был закрыт деревянным настилом и находился во дворе одного из соседних домов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 140 УК РК. Назначена экспертиза.

В соответствии с пунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК, части 1 статьи 19 УПК РК «Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда».


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