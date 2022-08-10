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Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли
10 Августа 2022 18:14

Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили о том, что тело девочки найдено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Девочку нашли, утонула», - сообщили в ведомстве.

Полный комментарий обещают дать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области разыскивают ушедшую из дома 7 августа 5-летнюю девочку.

К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск.

Тысячи людей ищут девочку по близлежащим к поселку Джамбул полям.

В Костанае в рамках поисковых работ пропавшей пятилетней Мадины принято решение на разных участках кукурузного поля оставлять воздушные шары, куда будут привязаны вода и перекус.

Нейропсихолог дала рекомендации для участвующих в поиске девочки. Накануне вечером к поискам пропавшей также подключили мотодельтаплан.


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