Тело рабочего нашли еще на одной шахте в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на шахте «Казахстанская» нашли тело сотрудника одного из подразделений Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Обстоятельства смерти мужчины выясняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау», тело мужчины нашли сегодня на территории шахты.

«6 ноября 2022 гогда на территории шахты «Казахстанская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» было обнаружено тело сотрудника одного из подразделений Угольного департамента. На момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей», - пояснили в пресс-службе компании.

В настоящий момент органами внутренних дел ведется расследование обстоятельства гибели сотрудника.

Напомним, 3 ноября на шахте им. Ленина, принадлежащий этому же Угольному департаменту АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария , унесшая жизнь пятерых горняков . Вчера в городе Шахтинске состоялись их похороны.